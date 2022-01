La portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, va insistir ahir que el seu executiu no està disposat a sotmetre a referèndum l’autodeterminació de Catalunya i va reiterar que «quan hi hagi una consulta serà una consulta sobre acords» i no sobre un desacord. «El que no farem és lliurar a la societat la responsabilitat de fer una cosa que hauríem de fer des de la política», va sentenciar en una entrevista a Al rojo vivo de La Sexta.

Rodríguez va matisar així les manifestacions del ministre d’Universitats, Joan Subirats, que divendres va apuntar a la Ser Catalunya que caldrà «alguna forma de consulta d’un canvi en l’estructura de l’Estat en un moment o altre», perquè la reforma de l’Estatut que es va votar en referèndum va acabar escapçada a la sentència del Tribunal Constitucional. La portaveu del Govern va insistir que la resposta ha de ser sempre dins de l’àmbit «de la constitució i de la llei». «Fora d’aquí no ens trobaran», va dir.