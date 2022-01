L’Audiència Nacional ha acordat l’embargament dels diners que pogués percebre el exalcalde de Marbella Julián Muñoz per la seva participació al programa de televisió emès divendres per fer front a indemnitzacions a les quals va ser condemnat pel cas ‘Saqueig II’, sobre el desviament de diners públics de l’Ajuntament en l’etapa de Jesús Gil com a alcalde. Així consta en dos decrets emesos per la Sala penal Secció Tercera de l’Audiència Nacional, després que l’Ajuntament de Marbella sol·licités l’embargament de retribucions en saber que l’exregidor participaria a la docusèrie «No és hora de la venjança, és l’hora de la veritat». Segons un document, Muñoz va ser condemnat al pagament de diverses quantitats en concepte d’indemnització que sumen 46.602.030,20 euros, i queden pendents d’abonament 46.231.278,25 euros. Així, en haver-se acreditat l’impagament, l’Audiència acorda reobrir l’execució de la sentència condemnatòria i fer una nova investigació patrimonial de Muñoz, diu el decret. Al mateix document s’acorda «l’embargament de qualsevol classe de remuneració o retribució a la percepció de la qual tingués dret el penat per la seva participació en qualsevol programa televisiu».