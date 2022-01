La portaveu del PSC, la santjoanenca Elia Tortolero, va anunciar ahir que el seu partit donarà a conèixer una proposta de llei electoral catalana aquest primer semestre de l’any amb la finalitat de poder consensuar-la amb els altres grups i de «corregir l’anomalia» que suposa que a Catalunya encara no en tingui.

«Farem una proposta de llei electoral quan la tinguem treballada», va dir Tortolero en una roda de premsa en què va expressar el compromís del seu partit de «corregir aquesta anomalia que és que Catalunya no tingui una llei electoral pròpia».

Va admetre la dificultat que comporta aconseguir el consens necessari per tirar endavant una llei electoral, quan fins ara ha estat impossible aconseguir-lo, però Tortolero va explicar que el PSC treballarà per «fer propostes» que facilitin l’acord.

Perla seva banda, el ministre de Cultura i Esport i president del PSC, Miquel Iceta, va defensar que el català només guanyarà parlants si «sedueix» els castellanoparlants que no l’usen amb freqüència, i per això va fer una crida a fugir d’actituds que puguin ser percebudes com una voluntat «d’imposar» aquesta llengua.

Iceta considera que aquest haurà de ser un dels principals objectius del Pacte Nacional per la Llengua que promou el Govern de Pere Aragonès, i en què va indicar que participaran el PSC, ERC, JxCat, la CUP i els comuns.