Les insinuacions de l’excomissari José Manuel Villarejo sobre una possible vinculació entre els serveis secrets i els atemptats gihadistes a Catalunya ha provocat que la Generalitat exigeixi a la Moncloa una comissió d’investigació, mentre que el Parlament presentarà una denúncia davant la Fiscalia del TSJC. En el marc del judici a l’Audiència Nacional pel «cas Tàndem», l’excomissari va apuntar la setmana passada a possibles vincles entre el CNI i els atemptats del 17-A, suggerint que es van deure a un «error greu» de l’exdirector del CNI Félix Sánz Roldán que, segons la seva versió, «va calcular malament les conseqüències per donar-li un petit ensurt a Catalunya».

Arran de la tempesta política generada per aquestes declaracions, després matisades, la Generalitat va acordar ahir, en la reunió del Consell Executiu i a instàncies del Departament de Justícia, instar el govern central a obrir una comissió d’investigació. El Govern demana a més al president espanyol, Pedro Sánchez, que informi del curs de les investigacions directament al president Aragonès en les reunions bilaterals; com també s’exigeix la modificació de la llei de secrets oficials per reduir els terminis de les matèries reservades. La Generalitat proposa que la llei de secrets oficials reconegui la facultat del Congrés, del Senat i dels tribunals per tenir accés a la informació que considerin necessari reclamar.

«El govern espanyol ha de ser el primer interessat a esborrar qualsevol ombra de dubte que planegi» sobre aquesta qüestió, va indicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’executiu. Malgrat que els Mossos d’Esquadra, que van investigar els atacs al costat d’altres cossos policials, han descartat sempre la connexió entre el CNI i els atemptats, Plaja argumenta que la «novetat» que suposen les paraules de Villarejo justifiquen fer aquest pas i requerir una comissió d’investigació. Tot i que el Govern no posa en dubte l’«excel·lent treball» d’investigació dels Mossos, sí considera que les revelacions de l’excomissari representen un «fet nou que no s’havia posat sobre la taula», per la qual cosa «s’ha d’aclarir qualsevol ombra de dubte». El propi Executiu català admet la «falta de credibilitat» de l’excomissari Villarejo, motiu pel qual el govern català ha descartat denunciar davant la Fiscalia els fets.

Qui sí ha optat per acudir a la Fiscalia és el Parlament de Catalunya, mitjançant una denúncia que serà presentada pròximament a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons han detallat fonts parlamentàries. La Mesa de la Cambra va acordar presentar aquesta denúncia, amb el suport de les formacions independentistes ERC, JxCat i CUP, perquè s’investiguin els fets insinuats per Villarejo.