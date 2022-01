Un jutjat de Barcelona ha deixat a punt de judici una dona per suposadament haver denunciat falsament l’exdiputat de JxCat Eduard Pujol per assetjament sexual. La denúncia de la dona davant del partit va fer que Pujol deixés els seus càrrecs polítics, però no va ser traslladada a la justícia. Aleshores Pujol va decidir denunciar la dona per difamació, i ara el jutjat veu indicis raonables per jutjar-la, segons va avançar ahir el diari El País.

Segons la interlocutòria, hi ha indicis que la dona va mantenir relacions sexuals esporàdiques amb Pujol entre agost del 2018 i gener del 2019. «Aprofitant la condició de diputat parlamentari de Pujol, el 19 de febrer del 2019 va iniciar accions de pressió, atemoriment i difamació contra ell a través de missatges de Whatsapp i publicacions en xarxes socials perquè ell no decidís acabar la relació personal entre els dos». Fins a finals del 2019 li va enviar uns 3.400 missatges d’aquest tipus, que anaven acompanyats de les imatges, i l’advertia que publicaria a Instagram. D’aquesta manera, «aconseguia el seu propòsit de noves trobades, a les quals accedia Pujol per demanar-li que retirés les converses privades i imatges que publicava amb voluntat d’atemoriment i difamació». A partir de l’abril del 2019 la dona va començar a presentar-se a les xarxes com una «víctima» de Pujol, i «li imputava falsament actes d’agressió». El 26 d’octubre del 2020 es va dirigir a JxCat «afirmant que havia estat objecte d’assetjament sexual» per part de Pujol, cosa que va provocar la dimissió dels càrrecs polítics que tenia. Junts el va suspendre de militància i va deixar l’acta de diputat. El gener del 2021 va denunciar aquest cas i un altre a la justícia, mentre que les dues suposades víctimes no van denunciar el cas ni a la policia ni als jutjats.