L’Agència Europea de Medicaments (EMA, per la sigla en anglès) considera «raonable» administrar la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 a persones immunodeprimides, però ara per ara no té «evidències» que sigui necessària en la població general. Això és el que va assegurar ahir el cap de vacunes de l’EMA, Marco Cavalieri, que va afegir que el regulador europeu encara no té prou dades sobre la quarta dosi. A més, Cavalieri va advertir que no es poden posar dosis de reforç indefinidament perquè no és «sostenible» i pot reduir el nivell d’anticossos contra el virus.

«L’administració repetida de reforços en intervals molt curts pot reduir el nivell d’anticossos produïts en cada administració», va dir el cap de vacunació de l’EMA. Per a Cavalieri, si es demostra que cal rebre una dosi de la vacuna cada cert temps, les inoculacions es podrien fer a l’inici de l’hivern, com es fa amb la grip. «Això podria incrementar la resposta immunitària quan més es necessita», va dir.