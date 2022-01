La Mesa del Parlament va decidir ahir per unanimitat fer marxa enrere i negociar amb els treballadors del Parlament l’extinció de la llicència per edat aquest any. Tot plegat després que l’Ara destapés que hi ha una vintena de treballadors del Parlament de més de 60 anys que cobren sense treballar. Una factura que puja als 1,7 milions d’euros anuals. L’última Mesa del 2021, del 21 de desembre, va acordar modificar l’actual figura reduint de cinc a tres anys els que es poden cobrar sense treballar abans de la jubilació, però ara els grups presents a la Mesa (Junts, ERC, PSC i CUP) volen anar més enllà i acabar amb l’anomenada llicència per edat. En la reunió d’ahir es va encarregar un informe per saber les peticions en tràmit i si es poden aturar.

La Mesa no pot decidir per si sola acabar amb la figura de la llicència per edat, ja que es tracta d’un acord amb el Consell de Personal, és a dir, amb els representants dels treballadors de la cambra catalana. L’objectiu és arribar a un acord aquest 2022 i cal veure què passa amb els casos de persones que hagin fet la petició per adherir-s’hi però encara no estan cobrant. Per aquest motiu, la Mesa ha encarregat un informe a la secretaria general i al lletrat major per analitzar si hi ha la possibilitat d’aturar els casos en tràmit. I el primer que es vol saber és quantes persones ho han demanat, quantes estan pendents que el Parlament els respongui i quantes tenen el vistiplau però encara no se’ls ha executat la mesura.

Es preveu que no es pugui fer res per aturar els casos de la vintena de funcionaris que ara estan cobrant sense treballar perquè es tracta del que s’anomena drets adquirits. Així doncs, està gairebé descartat que el nou acord tingui efectes retroactius.

D’altra banda, els treballadors de la Sindicatura de Comptes de Catalunya també s’han pogut beneficiar aquests últims anys, gràcies a una sentència judicial, del règim laboral del Parlament que permet als funcionaris cobrar el seu sou sense anar a treballar, tot i que fitant aquesta mesura a un únic any. En concret, han estat dues les empleades de la Sindicatura que s’han acollit a aquest sistema, que s’aplica en aquest cas des de l’any 2018, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es va pronunciar a favor d’una treballadora que demandava gaudir dels mateixos avantatges que els funcionaris del Parlament, van explicar a Efe fonts de la institució. La Sindicatura, l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes i la gestió econòmica del sector públic de Catalunya, és una institució independent del Govern que depèn orgànicament del Parlament. Per això, els seus treballadors es regeixen pels estatuts del règim i govern interior de la Cambra catalana.

Per aquest motiu una empleada va reclamar l’any 2016 poder beneficiar-se de les mateixes jubilacions daurades que els funcionaris del Parlament. Les mateixes fonts han subratllat que els òrgans de govern de la Sindicatura es van mostrar des d’un primer moment contraris a concedir aquests privilegis als seus treballadors, per la qual cosa l’empleada en qüestió va portar el cas als tribunals, que el 2018 li van donar la raó. Després de la decisió judicial, el ple de la Sindicatura va modificar la normativa, prèvia negociació amb el personal, perquè aquesta «llicència per edat» no s’apliqués a partir dels 60 anys, sinó només en l’últim any de la vida laboral. A més de la persona que va portar el cas a la justícia, una altra treballadora de la Sindicatura, de l’àmbit administratiu, ha sol·licitat acollir-se a aquest règim.