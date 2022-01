El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha organitzat una reunió virtual amb altres defensors autonòmics de l’Estat espanyol per intercanviar experiències i resolució de greuges amb relació a la gestió de la pandèmia de la covid-19.

El Síndic recalca que la pandèmia ha tingut «un impacte particularment significatiu en els drets de les persones i ha aprofundit en la crisi econòmica i social, especialment en els col·lectius més vulnerables». Segons recull la institució en un comunicat, els defensors han subratllat la necessitat de «fer front a la crisi social iniciada per la pandèmia». Hi ha participat el defensor del poble estatal, Ángel Gabilondo, i també han tractat altres temes com les actuacions arran de l’erupció del volcà de La Palma.