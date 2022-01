La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector han reclamat al Govern mesures de suport per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i les entitats socials que els atenen i acompanyen per fer front a la sisena onada de la pandèmia. Entre les diverses demandes, el Tercer Sector Social reclama a les administracions públiques que es facilitin tests d’antígens i mascaretes FFP2 a les entitats socials, un material indispensable de prevenció i protecció tant per a les persones en situació de vulnerabilitat com per a les professionals. El sector considera que amb la regulació de preu no n’hi ha prou per garantir que els col·lectius en situació de vulnerabilitat hi tinguin accés.

El Tercer Sector recorda que aquests col·lectius tenen uns recursos econòmics molt limitats però que, a la vegada, tenen més probabilitat de contagiar-se perquè estan més exposades al virus per les seves condicions socioeconòmiques.