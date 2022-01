El primer ministre britànic, Boris Johnson, va anunciar ahir que la major part de les actuals restriccions per la covid que s’apliquen a Anglaterra, com l’ús de mascaretes o el teletreball, «expiraran» a partir del dijous 27 de gener.

En una declaració davant la Cambra dels Comuns, el líder conservador es va emparar en les últimes dades científiques, que revelen «una baixada en els nivells d’infecció» i apunten al fet que «la variant òmicron ja ha aconseguit el punt àlgid a escala nacional». Johnson va indicar, a més, que confia a eliminar les regulacions que obliguen a confinar-se quan es dona positiu de covid quan expirin el 24 de març o fins i tot abans, si les xifres de contagis i hospitalitzacions són favorables.

El primer ministre va anticipar que «aviat arribarà el moment en què [aquest requisit legal] pugui eliminar-se del tot, com no hi ha obligacions legals perquè les persones s’aïllin quan tenen grip». «Alhora que la covid-19 es torna endèmica, haurem de reemplaçar els requisits legals amb assessoraments i guia, i instar els ciutadans que tinguin el virus que siguin considerats amb els altres», va afirmar.

El final de les mesures incloses en l’anomenat pla B (o de contingència) de l’Executiu conservador impliquen que ja no seran necessaris els passaports covid ni tampoc serà obligatori l’ús de mascaretes -incloent-hi els interiors de les aules per a alumnes de secundària i en el transport públic. Segons això, també s’acabarà l’actual instrucció de treballar des de casa sempre que sigui possible.

En la seva intervenció, Johnson va indicar que de moment continua vigent el requisit legal de fer quarantena en donar positiu de covid, que ara és d’un mínim de cinc dies. Per al líder conservador la decisió de derogar les normes incloses al pla B és «un reflex de la intenció del Govern de confiar que els ciutadans britànics prenguin decisions adequades».

Segons les últimes dades oficials divulgades dimarts pel Ministeri de Sanitat, el conjunt del Regne Unit va registrar altres 94.432 contagis en 24 hores i va notificar 438 noves morts per coronavirus, la xifra diària més alta de morts comunicada des de febrer del passat any. Les restriccions actuals van ser introduïdes el desembre per alentir la propagació de l’òmicron, més transmissible.