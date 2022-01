Des del passat 13 de gener i fins al 9 de febrer es poden presentar les sol·licituds d'accés per participar en la trentena convocatòria de 840 places de mossos i mosses d'esquadra de l'escala bàsica del cos.

RESERVA DE PLACES PEL GÈNERE MENYS REPRESENTAT: LES DONES

Per primera vegada en una convocatòria d'accés al Cos s'aplicarà una reserva de places del 40% en favor del gènere menys representat: les dones. L'objectiu és avançar de manera efectiva i real en la construcció del cos perquè sigui més inclusiu, paritari, modern i representatiu de la societat a la qual serveix. Aquesta mesura fora part d'un Pla d'Igualtat que preveu prop de 150 mesures per avançar cap a la igualtat i cap a una major i efectiva representació paritària.

NOVETAT: PROVES IDIOMES

Per primera vegada, s'incorpora una prova de coneixements d'idiomes, que serà de caràcter voluntari i no eliminatori. Consistirà en la realització d'un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.

La finalitat és fer valdre un coneixement que aportarà a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra - més capacitats en el servei a la ciutadania, en el treball de proximitat, en l'atenció a persones d'origen estranger, així com en les tasques policials de tota mena. És apropar-se, des del respecte, a la ciutadania i interpel·lar als catalans de tots els orígens perquè sentin Mossos com la seva policia i, si ho volen, puguin presentar-se com a aspirants.

CANVIS EN LES PROVES FÍSIQUES

També s'han modificat els barems de puntuació de les tres proves per millorar l'eficàcia dels exercicis per correlacionar esforç i resultat i per distribuir percentualment els resultats i les puntuacions d'ambdós sexes de forma idònia, equiparable i homogènia. Els barems actuals s'havien dissenyat i establert sense tenir en compte el biaix de sexe. Amb aquesta actualització de barem corregirem el biaix observat, donant un accés més igualitari i just a les proves.

COM ÉS EL PROCEDIMENT

La informació, terminis, requisits i fases del procés selectiu es poden consultar al web http://interior.gencat.cat/festemossa. El procés selectiu consta de quatre fases: oposició, concurs, formació i pràctiques.

La primera fase, la d'oposició, està formada per diverses proves, com són un test de coneixements i test d'avaluació psicològica de la personalitat; realització d'exercicis físics, avaluació psicològica competencial; prova mèdica, i coneixements de llengua catalana. Per preparar l'apartat de coneixements hi ha una guia d'estudi editada que es troba disponible al web així com un apartat de preguntes freqüents.

El procés selectiu continuarà amb la fase de concurs, en què es valoraran com a mèrit els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents. Aquest mèrit es pot assolir fins a la data de publicació de la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

La tercera fase és la de formació i consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

La darrera fase, que és la de pràctiques, consisteix en la realització d'unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tenen també caràcter selectiu. Es realitzen prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia.