El Govern conservador-ecologista d’Àustria, secundat per la majoria de l’oposició, sotmet avui a votació al Parlament la llei per imposar a partir de febrer multes de fins a 3.600 euros a tots els adults que no es vacunin contra la covid-19.

La norma, que ha generat una enorme divisió en la societat, estableix que tots els residents majors de 18 anys «estan obligats a sotmetre’s a la vacunació contra covid-19» amb l’argument de «protecció de la salut pública». Embarassades, persones per a les quals la vacuna suposi un risc i els qui s’hagin recuperat de la malaltia en els últims 180 dies queden exempts de l’obligatorietat. El Govern de coalició va argumentar el novembre, quan va anunciar la mesures, que s’havia vist obligat a prendre la decisió davant la incapacitat de convèncer prou ciutadans de la necessitat de vacunar-se. Des de llavors, la taxa de vacunació ha passat del 65% a l’actual 71% de la població.