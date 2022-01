La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va explicar ahir que durant l’últim any i sota el seu mandat s’han concedit 12 noves «llicències d’edat» a funcionaris de la cambra que complien els requisits per acollir-se a aquest règim, que permet cobrar sense anar a treballar a partir dels 60 anys.

La presidenta va assegurar, en declaracions a Rac1, que la Mesa va acordar dimarts «revisar» la situació d’aquestes persones, encara que fonts republicanes i socialistes consultades per Efe dubten que es pugui retirar un dret ja atorgat de forma legal a un treballador.

Fonts de la Presidència del Parlament addueixen que la secretària general, Esther Andreu, no disposava de marge per denegar aquestes peticions perquè els sol·licitants complien els requisits per accedir a aquest règim. Les mateixes fonts destaquen que va ser Borràs qui va impulsar l’enduriment dels esmentats requisits que es va aprovar el 21 de desembre passat, amb l’objectiu final d’acabar amb aquests privilegis.

Els treballs per posar fi a aquest règim, va apuntar Borràs, s’han accelerat aquesta setmana davant «l’alarma social» que ha suscitat la informació del diari Ara, que xifra en 1,7 milions d’euros el cost anual derivat d’aquestes «llicències d’edat», que a l’abril del 2021 beneficiaven 21 persones. No obstant això, fonts d’ERC, que coincideixen que des de la secretaria general no es podien frenar aquestes concessions, lamenten que Borràs, «sent coneixedora i volent revertir aquests privilegis», no traslladés la qüestió a la Mesa del Parlament perquè l’organisme intentés paralitzar-ne l’aprovació.

D’altra banda,Borràs va avisar ahir que la regularització de les dietes de desplaçament dels diputats -que podrien veure’s reduïdes perquè es va acordar que comencessin a tributar- depèn d’un acord dels grups parlamentaris, segons que van informar fonts de la Presidència del Parlament.