Una anomalia elèctrica en una regleta a la qual hi havia diversos aparells endollats a l’habitació on dormien dos dels sis morts. Aquesta és la causa que va donar origen al brutal incendi que va causar dimarts a la nit sis morts, tres ferits greus i dotze lleus a la residència de la tercera Edat de Montcada, al número 76 del carrer Major d’aquest municipi valencià.

Així ho determina l’informe preliminar elaborat pels especialistes en recerca d’incendis de la VI Zona de la Guàrdia Civil, que des de primera hora d’ahir al matí treballaven a l’ala sinistrada del geriàtric per prendre imatges i inspeccionar la zona en cerca, primer del focus, i després, de l’origen del foc devastador.

Ara falten per determinar altres circumstàncies essencials per dirimir si s’ha tractat d’un accident no previsible o si hi ha errors que han contribuït no només a la generació de l’incendi, sinó a l’agreujament de les seves conseqüències, la qual cosa elevaria l’ocorregut a una infracció penal amb responsabilitat que els investigadors i la jutgessa d’Instrucció número 3 de Montcada haurien de dirimir.

En primer lloc, els especialistes de la Guàrdia Civil hauran d’examinar la regleta per determinar si té un error de fabricació que va provocar el sinistre o si hi va haver una sobrecàrrega per excés de tensió, una de les causes més esteses dels incendis en interiors, principalment en els mesos més freds i que es produeix quan s’endollen aparells que sumen més watts dels que pot suportar la base a la qual es connecten. De moment, la jutgessa segueix a l’espera, d’una banda, dels resultats preliminars de les autòpsies, i per una altra, de l’atestat que està elaborant l’equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Montcada.