El PSC, ERC, JxCat, la CUP i En Comú Podem estan treballant per activar la reforma del reglament del Parlament, amb la finalitat d’abordar, per exemple, les deficiències detectades en els mecanismes de transparència de la institució. Segons diverses fonts parlamentàries consultades, els cinc grups -en queden fora Vox, Ciutadans i PPC- planegen presentar en els propers dies una «petició conjunta» per a la constitució de la ponència que ha d’encarregar-se de la reforma del reglament de la cambra catalana.

L’última reforma del reglament va ser aprovada pel ple del Parlament el 26 de juliol del 2017, en plens preparatius per al referèndum de l’1-O, amb els 72 vots de la majoria independentista que componien Junts pel Sí i la CUP. En aquell moment, l’objectiu de la reforma era facilitar l’aprovació exprés, per lectura única, de les anomenades «lleis de desconnexió», si bé cinc dies després el Tribunal Constitucional va acordar suspendre cautelarment aquell nou reglament en admetre a tràmit el recurs presentat per Govern de Mariano Rajoy.

Ara, gairebé cinc anys després i en un context polític diferent, els diversos grups parlamentaris es disposen a reobrir la ponència de reforma del reglament, amb nous assumptes sobre la taula. Un dels objectius, segons les fonts consultades, serà corregir les anomalies detectades en els mecanismes de transparència i accés a la informació de la cambra, posats en qüestió en els últims dies en saber-se, segons va publicar l’Ara, que el Parlament gasta anualment 1,7 milions d’euros a pagar els sous de 21 funcionaris acollits a un règim especial de «llicències per edat».

El document d’obertura de la ponència que ultimen els grups impulsors pot incloure altres qüestions susceptibles de generar consens, com la igualtat i la feminització de la institució. No hi ha, en canvi, consens sobre assumptes més controvertits com la regulació de les votacions telemàtiques.