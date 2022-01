Una denúncia de guerra bruta per part de Downing Street per protegir Boris Johnson és l’últim capítol dels moviments a la cúpula del Govern britànic per preservar el primer ministre. L’equip ministerial ha estat acusat d’utilitzar el «xantatge» per «intimidar» els diputats tories favorables a la moció de censura per forçar la dimissió de Johnson. El conservador William Wragg, president del Comitè d’Administració Pública i Afers Constitucionals del Parlament, va revelar ahir una campanya d’amenaces i pressions contra els seus col·legues i va demanar a les víctimes que acudeixin a la policia.

«En els últims dies diversos membres del Parlament han patit pressions i intimidació per part de membres del Govern per haver declarat o assumit el desig d’un vot de censura en el lideratge del primer ministre», va dir Wragg en una declaració a l’inici de la sessió del comitè, un dels crítics de Johnson que ha demanat públicament la seva dimissió. Entre les amenaces hi hauria la de «retirar inversions que es cobreixen amb diners públics» dels districtes pertanyents a diputats rebels. Altres informes assenyalen «el personal del 10 de Downing Sreet, consellers especials, ministres del Govern i altres, encoratjant la publicació d’històries a la premsa amb la intenció de posar en situació enutjosa» els parlamentaris díscols. Aquest comportament «és inacceptable». «La intimidació d’un membre del Parlament és un assumpte greu» i algunes d’aquestes al·legacions «poden suposar xantatge», fet pel qual Wragg va demanar que s’informi el president de la Cambra dels Comuns i la policia. Johnson diu no saber res de les acusacions. «No he vist proves que sustentin les al·legacions. Estic centrat en el que hem de fer per superar la covid». No hi haurà investigació, afirmen a Downing Street, encara que altres veus demanen que l’speaker de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, s’interessi pel cas. Christian Wakeford, l’exdiputat conservador que dimecres es va passar als laboristes, assegura que és un dels que van ser amenaçats amb la retirada de fons per a una escola al seu districte de Bury South, al nord d’Anglaterra.