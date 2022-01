La fiscalia demana 30.000 euros de multa per a l’expresidenta de la Generalitat Joana Ortega per un suposat delicte de trencament de condemna, ja que hauria assessorat el Govern mentre estava inhabilitada judicialment. El 23 de gener del 2019 Ortega va ser condemnada pel Tribunal Suprem per l’organització de la consulta del 9-N amb l’expresident Artur Mas i l’exconsellera Irene Rigau. La condemna per desobediència vam ser nou mesos d’inhabilitació per a càrrec públic electe i per a l’exercici de funcions de govern, pena que s’hauria d’haver completat el 19 d’octubre del mateix any. L’execució i liquidació de la pena va ser recorreguda per Ortega, però el recurs va ser desestimat el 4 de març del 2019.

Amb tot, Ortega va assumir, entre el 17 de maig i el 8 d’octubre del 2019, el càrrec d’assessora en projectes del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, i feia una activitat «directament connectada amb el gabinet de la conselleria». Segons la fiscalia, la retribució per aquest càrrec estava «assimilada a la d’un lloc de treball de funcionari de nivell A», pel qual Ortega va cobrar 32.110,84 euros bruts. Per la seva banda, Ortega diu que no va incomplir la inhabilitació perquè la feina d’assessora no tenia funcions de govern i que hi ha informes jurídics que avalen la seva posició.