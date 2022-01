La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat les al·legacions del Parlament en defensa de l’acta del diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà, condemnat pel TSJC–sense sentència ferma- a sis mesos d’inhabilitació per negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx de la Paeria. L’òrgan electoral ha acordat «deixar sense efecte» el seu escó adduint que es donen les circumstàncies que permeten aplicar-li una inelegibilitat sobrevinguda. La JEC actua així en la direcció que li reclamaven els escrits de Vox, Cs i PPC, que sol·licitaven que ordenés la retirada de l’acta.

Per la seva banda, la CUP s’acull al dictamen del Parlament, aprovat el 17 de desembre, que defensa l’escó de Juvillà i avisa que defensarà la sobirania de la cambra. El text advoca perquè Juvillà mantingui l’acta mentre la sentència no sigui ferma. El mateix diputat va reaccionar amb un missatge a Twitter, on cita Salvador Seguí, líder anarcosindicalista (1917): «No hi ha cap fet transcendental en la vida humana que hagi estat creació d’un sol home o casta, ni que s’hagi realitzat a la primera temptativa». En un altre tuit, la CUP insisteix que la resolució que «preval» és la del Parlament.

Entre diverses reaccions, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va remarcar: «Sempre he dit que protegiré els drets de tots els diputats per garantir els drets i les llibertats dels seus electors i que cal respectar el principi antirepressiu bàsic d’acompanyament de la persona afectada i la seva organització. Saps que em tens al teu costat».