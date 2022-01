La Casa Blanca va indicar ahir que no descarta una trobada entre el president estatunidenc, Joe Biden, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, si pot ajudar a rebaixar la tensió entre Washington i Moscou per la concentració de tropes russes a la frontera amb Ucraïna. Així ho va indicar la portaveu presidencial, Jen Psaki, en la seva roda de premsa diària davant la falta de progressos en les converses entre totes dues parts.

Psaki va informar que aquest cap de setmana Biden es reunirà en la residència presidencial de Camp David, als afores de Washington, amb el seu equip de Seguretat Nacional i el secretari d’Estat, Antony Blinken, per discutir quins són «els pròxims passos» a seguir. Biden i Putin ja es van veure cara a cara en una trobada presencial al juny de 2020 a Ginebra i el desembre passat van mantenir una reunió virtual en un intent de rebaixar la tensió bilateral. El comentari de la portaveu de la Casa Blanca es produeix després que ahir es veiessin a Ginebra Blinken i el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, en una cita en la qual no va haver-hi progressos. «No n’esperàvem grans avanços. Però anem pel camí clar en termes d’entendre les preocupacions de cadascun», va assenyalar Psaki. La reunió va estar precedida d’una sèrie d’amenaces com la que penja sobre Ucraïna, que ha vist en les últimes setmanes agrupar-se just enfront de la seva frontera a uns 100.000 soldats russos, segons informacions dels serveis d’intel·ligència occidentals.