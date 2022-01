El diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa del Parlament, Pau Juvillà, va anunciar ahir que presentarà un recurs de cassació davant la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem (TS) per defensar la seva acta de diputat, després que la Junta Electoral Central (JEC) ha acordat retirar-li l’escó, i els serveis jurídics de la cambra també presentaran un recurs. Ho va dir en una roda de premsa a la cambra catalana, juntament amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs; els membres independentistes de la mesa Alba Vergés, Ruben Wagensberg (ERC), Aurora Madaula (Junts), i el diputat dels comuns Lucas Ferro.

El diputat, condemnat a sis mesos d’inhabilitació per desobediència quan era regidor a Lleida, assegura que esgotaran totes les vies legals, i va destacar la «fermesa de la presidenta del Parlament» en la defensa del seu escó. Juvillà no va aclarir si presentaran mesures cautelars o cautelaríssimes, i va insistir que s’acull al dictamen que va aprovar el Parlament el 17 de desembre -amb el suport de 113 diputats del PSC, ERC, Junts, CUP i comuns- que acordava que cap membre electe podia perdre la condició de diputat sense una sentència ferma.

Malgrat que el dictamen va comptar amb el suport dels socialistes, ahir no hi havia cap representant del PSC en la roda de premsa, i Juvillà va assegurar que preval el dictamen del 17 de desembre i entén que «el PSC està en la defensa de la sobirania del Parlament», ja que la situació no ha canviat i ara tampoc no hi ha una sentència ferma. Va demanar ampliar el focus d’aquest cas: «Som més de 4.000 persones represaliades pel procés d’autodeterminació. L’única voluntat de l’Estat és eliminar la dissidència política», i va esmentar els casos de l’expresidenta de la cambra Carme Forcadell, de l’expresident del govern Quim Torra, a més d’altres membres de la mesa implicats en casos judicials.

Per a Juvillà, el fet que s’inhabiliti càrrecs elegits democràticament per mantenir llaços grocs, com li ha passat a ell, evidencia «la suspensió democràtica» de l’Estat, i va demanar que no es normalitzi aquesta situació, que considera un atac a la llibertat d’expressió i als drets polítics fonamentals.

«Compareixem junts, units i ferms contra la repressió», va afirmar el diputat cupaire, que va dir que volen donar una resposta clara i conjunta a l’acord de la JEC.

Preguntat sobre el fet de presentar mesures cautelars o cautelaríssimes, Juvillà va respondre que hi ha un equip de juristes que hi treballa i que s’esgotaran «totes les vies jurídiques previstes en el reglament», i va reconèixer que desconeix quines són perquè ell és «biòleg, no jurista».