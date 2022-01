L’Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica acusa en la seva querella l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d’atorgar en dos anys 80 milions d’euros de subvencions suposadament arbitràries a entitats afins, per projectes sobre assumptes com la gestió municipal de l’aigua o l’habitatge. La querella presentada per aquesta entitat ha motivat que un jutge de Barcelona hagi citat a declarar com a investigada Colau per delictes com malversació i prevaricació, en una ofensiva legal que l’alcaldessa ha atribuït a grups empresarials contraris a les polítiques de Barcelona en Comú en matèries com la remunicipalització de l’aigua. Concretament, la querella sosté que entre els anys 2019 i 2020 l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat «aproximadament» uns 80 milions d’euros -encara que no detalla el global de partides que sumarien aquesta quantitat- a entitats «amigues» de forma arbitrària, discrecional, sense concurrència pública, sense acreditar l’interès públic i sense un control posterior de la destinació de les ajudes.