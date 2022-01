La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha anunciat aquest diumenge un pla per renovar els vehicles, la maquinària i els sistemes de comunicació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Aquest any, es destinarà un milió d'euros a renovar la maquinària i un altre per fomentar les actuacions que duen a terme les ADF, segons ha explicat des de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Jordà ho ha dit en un acte d'agraïment a aquest col·lectiu per la seva implicació en la recuperació d'aquest municipi, després de les afectacions ocasionades per la riuada del 22 d'octubre del 2019. "Destinarem un milió d'euros anual, des d'aquest any mateix i durant els quatre pròxims anys", ha detallat la consellera.

La nova línia d'ajuts per renovar la maquinària s'emmarca en el Pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2025 que la consellera va presentar la setmana passada, i preveu destinar com a novetat un milió d'euros anual per renovar tractors i màquines forestals i agrícoles, cisternes d'aigua i vehicles 4x4 amb capacitat de primera intervenció. També inclou a renovació del material de transmissions i la dotació d'unitats i material petit, com desbrossadores i motoserres. Aquesta línia d'ajudes se suma a la ja existent, que es manté i que serà també d'un milió deuros i també serveix per fomentar actuacions per potenciar la prevenció, l'actuació immediata i el suport a l'extinció dels incendis forestals mitjançant el manteniment i la millora del material. Les Agrupacions de Defensa Forestal estan formades per propietaris forestals, voluntaris, les seves associacions i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. La seva finalitat és fer tasques de prevenció, vigilància, primera intervenció i suport en la lluita contra els incendis forestals i donar suport a la restauració de les zones afectades dins del seu territori. Catalunya té 307 ADF que representen 669 municipis amb una superfície forestal associada de 1.744.779 hectàrees i donen cobertura en el 87% de la superfície forestal catalana.