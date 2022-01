El conductor d’una furgoneta ha mort aquest dissabte al matí després de sortir de la via i incendiar-se el vehicle a l’N-II a Malgrat de Mar, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L’avís del sinistre s’ha rebut a les 08.54 hores al quilòmetre 675,5 de l’N-II, entre Malgrat i Palafolls. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una sortida de via de la furgoneta, que posteriorment s’ha cremat completament, fet que ha causat la mort de la persona que conduïa el vehicle.