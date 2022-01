El Departament de Salut ha declarat 19.507 casos nous de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l’inici de la pandèmia és d’1.889.503. En paral·lel, s’han declarat 67 ingressats més (2.708), però 3 pacients crítics menys a l’UCI (506). El risc de rebrot s’enfila 74 punts (6.383), mentre que l’Rt baixa dues centèsimes fins a l’1,18. No s’ha notificat cap mort i la xifra total es manté en 25.279 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d’antígens, que incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l’últim període se n’han notificat 239.141, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 192.266. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 30,92 anys. Durant l’última setmana analitzada (del 13 al 19 de gener) s’han fet 210.607 PCR i 615.973 testos d’antígens, dels quals el 20,48% han donat positiu.

En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d’autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 1.971.574 casos, dels quals 1.889.503 per PCR/TA.

Pel que fa a les morts, no se n’ha declarat cap en les darreres hores i la xifra total és de 25.279 des de l’inici de la pandèmia. Entre el 13 i el 19 de gener s’han declarat 230 defuncions, la setmana anterior se’n van declarar 213. En l’últim interval han estat ingressades a l’hospital 2.711 persones; la setmana del 6 al 12 de gener n’hi havia 2.416.

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 43.944 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 374 més en les darreres hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 47.772. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.420 persones, cap més en les últimes hores.

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 134.002 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 1.205 més. La xifra s'eleva a 139.687 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.580 persones en aquesta regió, cap més en les últimes 24 hores.