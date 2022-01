ERC ha endurit les seves crítiques al Govern espanyol per «cronificar el conflicte polític», i l’acusa de no fixar data per a la taula de diàleg ni explicar la seva proposta per a Catalunya, mentre que el president català, Pere Aragonès, mourà fitxa i exposarà el seu full de ruta de futur en una conferència el 14-F.

En una contundent intervenció en roda de premsa, ERC va carregar contra l’executiu de Pedro Sánchez, i li va retreure les seves posicions respecte al diàleg, la «persecució» del català, la «repressió» contra l’independentisme o la falta de negociació amb els republicans sobre la reforma laboral.

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va incidir especialment en els retrets a la Moncloa per no establir una data per celebrar la tercera reunió de la taula de diàleg Estat-Generalitat. «El govern de l’Estat, format per PSOE i Podem, està molt còmode en la cronificació del conflicte polític, quan busquen excuses per no convocar la reunió de la taula», va afirmar.

La dirigent ha «reptat» el Govern central a defensar «quina proposta tenen per solucionar el conflicte polític», perquè «no els hauria de fer por explicar quina proposta tenen... si és que tenen proposta», va suggerir. Segons el seu parer, si finalment el Govern demostra no tenir proposta per a Catalunya i «l’única cosa que fan és buscar excuses», això «hauria d’inhabilitar» l’executiu central per «presentar-se com a útil per a la ciutadania catalana».

ERC exigeix així concreció d’una data per reprendre la taula de negociació «al més aviat possible», un calendari que en cap cas ha d’«estar supeditat a si hi ha eleccions aquí o allà», en al·lusió a les eleccions de Castella i Lleó convocades per al 13 de febrer.

Precisament l’endemà de les eleccions castellanolleoneses –davant les quals el PSOE està optant per la cautela respecte a definir els seus següents passos en relació amb Catalunya–, el president de la Generalitat va anunciar que pronunciarà una conferència per exposar el seu full de ruta de futur.

La data triada per Aragonès, el dilluns 14 de febrer, serà simbòlica en coincidir amb el primer aniversari de les últimes eleccions catalanes, en les quals «la majoria independentista més àmplia en nombre de diputats i amb un 52 % del vot» -sumat també l’extraparlamentari PDeCAT- va fer possible la seva investidura.

De fet, el president partirà d’aquest fet en la seva conferència, que a més servirà per «marcar els reptes de futur del país», va explicar el Govern català en un comunicat.

Però més a curt termini, la política catalana tornarà avui a viure al Parlament un nou capítol de les tensions entre partits, arran de la possible retirada o no de l’escó del diputat Pau Juvillà, que va ser inhabilitat per no haver retirat uns llaços grocs de l’Ajuntament de Lleida el 2019.

En una reunió extraordinària ahir, la Mesa del Parlament, presidida per Laura Borràs, va acordar presentar un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d’ordenar la retirada de l’acta de diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa. L’acord, que es votarà en el ple que arrenca avui, va tenir el vot favorable dels grups independentistes i l’abstenció del PSC, que també s’abstindrà en la votació de demà, segons van explicar fonts parlamentàries.

En canvi, per Ciutadans, Carlos Carrizosa va acusar l’independentisme, «amb l’abstenció del PSC», de «tornar a posar les institucions al servei d’un dels seus i obligar tots els catalans a pagar el seu recurs davant el TSJC. Així moren les democràcies».

El recurs que presentarà el Parlament, que també inclourà mesures cautelars per frenar la decisió de la JEC, es portarà a ple seguint la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS) sobre la retirada de l’escó de l’expresident català Quim Torra, que estableix que un recurs d’aquesta naturalesa ha de basar-se en una decisió del ple.