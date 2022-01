El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va negar ahir que els canvis als Mossos d’Esquadra després del cessament del major Josep Lluís Trapero siguin una «purga» i va prometre nous protocols a Anticorrupció, el compliment dels quals garantirà la justícia, per «blindar encara més» aquesta unitat d’ingerències.

En una compareixença al Parlament, Elena va considerar «insultant» que el relleu de Trapero i de l’intendent Antoni Rodríguez al capdavant de la Comissaria General d’Investigació Criminal -on van portar les indagacions entre d’altres sobre la presidenta del Parlament Laura Borràs i l’exconseller Miquel Buch- s’hagi interpretat en alguns sectors com una ingerència política en la unitat adscrita d’Anticorrupció.

El conseller va destacar que els nous comandaments en investigació «per res del món» acceptarien aturar una causa de corrupció i va prometre que, per reforçar l’«hermetisme» en la feina dels agents de la unitat d’Anticorrupció, impulsaran nous protocols per «blindar encara més» les seves investigacions davant eventuals «ingerències», i que els traslladaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i a la Fiscalia perquè siguin els «garants» en el seu compliment.

En la seva intervenció, el conseller va anunciar que els Mossos més que doblaran els efectius destinats a la unitat d’Anticorrupció, que passaran de 12 a 30, i que dos caps es formaran en matèria de contractació pública per investigar millor aquest tipus de casos.

Elena va ser taxatiu davant les crítiques que el relleu de Rodríguez, un comandament proper a Trapero que ha estat destinat com a cap a la comissaria de Rubí, pretengui «tapar la corrupció». Va esgrimir el seu compromís personal i la seva trajectòria política com a garantia que no tolerarà la corrupció, i va apuntar que ERC no té cap interès a tapar aquesta xacra. El conseller va remarcar que el substitut de Rodríguez, l’intendent Ramon Chacón i el nou número dos de la comissaria, Joan Carles Granja, estan compromesos en la lluita anticorrupció i que «per res del món» acceptarien aturar una investigació.