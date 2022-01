La ministra de Justícia, Pilar Llop, va avisar ahir al Govern que la sentència que imposa un 25 % de classes en castellà a les escoles catalanes ha de complir-se, però va evitar pronunciar-se sobre si el govern central sol·licitarà la seva execució forçosa.

«Estem en un Estat de Dret, i en un Estat de Dret es respecta la llei, es respecta la Constitució i es respecten les sentències, les sentències han de complir-se», va remarcar Llop en una roda de premsa al Departament de Justícia de la Generalitat posterior a la primera trobada entre la ministra i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que van comparèixer juntes.

Preguntada per si el seu govern demanarà l’execució forçosa de la sentència, que ordena a la Generalitat garantir que el castellà sigui llengua vehicular, com a mínim, en el 25 % de les matèries de les escoles de Catalunya, Llop va recordar que l’executiu català té dos mesos per donar-li compliment i no va donar detalls sobre les possibles accions futures del govern espanyol. «No puc avançar ni puc fer un comentari sobre escenaris que encara no s’han produït», va remarcar la ministra.

En la mateixa intervenció, Llop va subratllar que el govern central «està compromès» i «és molt sensible a les qüestions de les llengües oficials». «En cap àmbit les llengües poden entendre’s com un element per enfrontar, les llengües han de ser un element de la cultura dels diferents territoris i de la cultura del país», va afegir.