La jutge que investiga càrrecs polítics dels Bombers de la Generalitat per suposadament inflar factures en el manteniment dels vehicles del cos atribueix als set imputats els delictes de corrupció, malversació, prevaricació i falsificació de document públic.

Segons el TSJC, malgrat que els set investigats, entre ells el director general de Prevenció i Extinció d’Incendis fins al passat mes de juny, Manel Pardo, i el seu successor, Joan Delort, estaven citats divendres vinent al jutjat d’instrucció 14 de Barcelona, les declaracions s’han suspès, sense que de moment s’hagi fixat una nova data. La causa, que deriva d’una denúncia interposada per la Fiscalia al novembre passat contra diverses persones vinculades al cos dels Bombers de la Generalitat, està oberta pels delictes de corrupció, malversació, prevaricació i falsificació de document públic, segons ha detallat el TSJC.

Entre els imputats també hi figura el responsable de l’empresa contractista a Catalunya, la sevillana Iturri, Eduardo José Díaz.

El Departament d’Interior sosté que no hi ha «cap indici» que alts càrrecs dels Bombers de la Generalitat s’hagin beneficiat econòmicament dels contractes del cos que investiga la justícia, però admet «episodis d’insuficiència de crèdit» per «disfuncions» en els processos de licitació.