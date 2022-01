Els contagis d’òmicron segueixen augmentant a Catalunya, sobretot entre nens i joves, i ahir hi va haver un nou rècord de contagis, amb més 243.000 els últims set dies, i una corba que segueix creixent, encara que les UCI es mantenen estabilitzades i baixa el nombre de visites als CAP.

Segons les dades actualitzades ahir per Salut, hi havia 2.816 ingressats per covid als hospitals, 108 més que diumenge, dels quals 506, com la vigília, estaven greus a les UCI, 349 d’intubades i 19 amb ECMO (respiració extracorpòria). El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, segueix sense tocar sostre i va tornar a superar el rècord de l’epidèmia i es va situar en 6.489 punts, 106 més que diumenge, mentre que la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) desaccelera lentament i es va situar en 1,14, quatre centèsimes menys, és a dir, cada 100 infectats contagien una mitjana de 114 persones.

L’augment de contagis, la majoria amb símptomes lleus, no s’ha traduït en més visites als CAP, que segueixen col·lapsats però comencen a notar un descens de visites, ahir 9.592 per covid, unes 3.000 menys que diumenge de la setmana passada, lluny del rècord del dia 17, més de 102.000.