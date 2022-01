Els Estats Units, l’OTAN i la Unió Europea coordinen d’urgència una «resposta col·lectiva» a l’eventual atac rus a Ucraïna. El president dels Estats Units, Joe Biden, es va reunir dilluns amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, el president del Consell Europeu, Charles Michel, el de França, Emmanuel Macron, el canceller alemany, Olaf Scholz, el primer ministre d’Itàlia, Mario Draghi, el president de Polònia, Andrzej Duda, el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, i el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Segons un comunicat de Von der Leyen, tots els líders estan preocupats per «la gravetat de la situació».

«Volem que triomfi la diplomàcia, però ens estem preparant per a tots els escenaris», va assegurar la presidenta de la CE. L’OTAN ja va anunciar anunciar dilluns l’enviament de reforços militars als mars Negre i Bàltic, zones pròximes a Rússia. A més, els Estats Units han posat en «alerta màxima» 8.500 tropes. «Hem parlat sobre els nostres esforços col·lectius per dissuadir Rússia, com els preparatius per imposar forts costos econòmics a Rússia i reforçar la seguretat al flanc oriental», va dir Biden en una piulada després de la reunió amb els líders europeus.

Els EUA lidera les converses diplomàtiques amb el Kremlin. En una reunió a Ginebra divendres, el ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, va demanar a Blinken que presentessin per escrit la resposta a les seves demandes. Des del desembre, Moscou exigeix a l’OTAN que aturi la seva expansió cap a l’est d’Europa. Washington es va comprometre a presentar els pròxims dies una proposta amb «idees» per resoldre el conflicte.