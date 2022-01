El Consell de Ministres va aprovar ahir la pujada i revalorització de les pensions pel 2022 per garantir el poder adquisitiu dels pensionistes. Les pensions contributives pujaran des de la nòmina del gener i ho faran un 2,5%; mentre que les pensions no contributives, les classes passives, les quantitats mínimes de les prestacions no contributives i l’ingrés mínim vital (IMV) ho faran el 3%. Un total d’11,5 milions de persones es beneficiaran l’increment aprovat formalment ahir i per fer-hi front l’Estat destinarà un total de 6.500 milions d’euros addicionals (si se suma la «pagueta» també aprovada i que es pagarà el gener). A partir de la reforma que ja ha entrat en vigor les pensions pujaran cada any segons quan pugi la inflació mitjana de l’any. És a dir, sumant l’IPC de cada mes des de desembre de l’exercici anterior fins al novembre d’enguany i dividint el resultat per dotze. Sense que necessitat de cap negociació del Govern, ni entre partits polítics, ni amb la patronal i sindicats. El Govern també ha aprovat la «pagueta», un extra que compensa la desviació entre el 0,9% que van pujar les pensions el 2021 i la inflació mitjana final que va ser del 2,5%. Els pensionistes la cobraran a finals de mes i l’import variarà en funció de la quantitat de la pensió. De mitjana, segons els càlculs de la Seguretat Social, aquesta paga serà de 250 euros.