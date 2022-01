La proposta de llei per eradicar el fenomen dels sense llar, que ahir es va registrar al Parlament de Catalunya per part de representants de cinc entitats socials, podria beneficiar unes 18.000 persones a tota Catalunya en uns cinc anys, segons van indicar els seus impulsors. Representants de les entitats socials de la Comunitat de Sant Egidi, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Assís Centre d’Acolliment van presentar ahir al Parlament en roda de premsa aquesta proposta, que compta amb el suport dels grups parlamentaris del PSC, ERC, JxCat, CUP, En Comú Podem, Cs i el grup mixt. L’objectiu de la proposta és regular per llei les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de dur a terme a Catalunya per garantir els drets de les persones sense llar i per eradicar aquesta situació. El catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona Antoni Milian, juntament amb quatre professors de la Universitat de Barcelona, han elaborat la redacció de la proposta, en la que s’ha treballat en els últims tres anys. El responsable de la Comunitat de Sant’Egidio a Barcelona, Jaume Castro, considera que aquesta llei pivota sobre la introducció d’un espai residencial digne, «per assegurar un sostre i una vida digna» a les persones que viuen al carrer.