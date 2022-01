El Parlament presentarà un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Suprem contra l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l’escó del diputat de la CUP Pau Juvillà, inhabilitat per no despenjar uns llaços grocs en període electoral, abans que la sentència sigui ferma.

La proposta de la Mesa va tirar endavant ahir a la tarda gràcies als vots ERC, JxCat, CUP i comuns. El grup PSC-Units s’hi va abstenir pels «dubtes jurídics» que li suscita el cas, i Vox, Cs i PP s’hi van oposar perquè consideren que cal acatar l’ordre de l’organisme electoral i desposseir Juvillà del seu escó. Juvillà, secretari tercer de la Mesa, no va participar en la votació malgrat estar present a l’hemicicle.

Al debat previ a la votació, el diputat de Cs Nacho Martín Blanco va acusar els grups sobiranistes d’utilitzar les institucions públiques per defensar els seus interessos particulars i va defensar que, si no està d’acord amb l’ordre de la JEC, hauria de ser Juvillà qui presentés un recurs i no el Parlament. Tot seguit, la diputada de la CUP Montserrat Vinyets va defensar la pertinència del recurs, doncs la JEC «no és competent» per ordenar la retirada de l’escó d’un diputat. En aquest sentit, va lamentar que la cambra catalana no pugui plantejar un conflicte de competències amb la JEC i que només pugui presentar un recurs.

Per la seva banda, la portaveu de JxCat, Mònica Sales, va posar el focus en la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a qui va aplaudir per «defensar la sobirania popular de les urnes». «Ho hauríem agraït en algun moment de la història recent d’aquesta institució», va dir en una al·lusió velada al paper que va jugar l’antecessor de Borràs, el republicà Roger Torrent, quan la JEC va ordenar retirar l’escó a l’expresident català Quim Torra. Sense entrar en aquesta qüestió, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va dir que defensar els drets de Juvillà «és defensar per extensió els drets de tots els diputats de la cambra».