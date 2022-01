L’Associació de Micropobles de Catalunya i Unió de Pagesos (UP) van reclamar ahir al govern central que inclogui la totalitat de les propietats inscrites per la jerarquia eclesiàstica entre els anys 1947 i 2015. Aquesta petició es produeix després que dilluns el president del govern, Pedro Sánchez, i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, tanquessin un acord sobre les immatriculacions de béns per part de l’Església des del 1998 i 2015 en la que aquesta admet que hi ha un miler d’aquests béns a tota Espanya la titularitat de la qual no els consta o corresponen a un tercer i, per tant, s’obre la via per a la seva regularització. A Catalunya, l’Església ha reconegut que hi ha 294 errors, que són el 6,9% de les 4.278 inscripcions al Registre de la Propietat per la immatriculació entre 1998 i 2015.

El sindicat agrari i l’associació de micropobles alerten que «els llistats de béns immatriculats elaborats pels governs català i espanyol són incomplets i oculten la dimensió real d’aquesta problemàtica, ja que reflecteix tan sols una part dels béns adjudicats irregularment a favor de l’Església». De fet, ambdues parts denuncien que en el llistat de 34.961 béns que el govern central va entrar al Congrés no es reflectien les immatriculacions fetes entre 1947 i 1998, per la qual cosa la xifra real s’estima molt superior. El departament de Justícia del Govern català va publicar un llistat amb 3.722 immobles immatriculats a nom de l’Església, llistat que el sindicat i l’associació de micropobles de Catalunya sospiten que «en realitat hauria de pujar per sobre de les 8.000 immatriculacions». D’aquell llistat del Govern, un total de 951 finques correspondrien a les comarques de l’àmbit de Regió7 (Bages, Moianès, Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès i Anoia). L’Alt Urgell (295), l’Anoia (264) i la Cerdanya (185) es troben en el rànquing de les comarques amb més immatriculacions del país.