La Policia investigarà si el Govern britànic va infringir les regles per la covid-19 en organitzar esdeveniments socials en plena pandèmia, mentre sorgeixen noves proves que dificulten encara més el futur polític del primer ministre, Boris Johnson.

La comissària en cap de la Policia Metropolitana de Londres (Met), Cressida Dick, va revelar que aquest Cos indagarà sobre els qüestionats actes celebrats a la seu de l’Executiu en Downing Street i en Whitehall -oficines governamentals- en moments en què s’exigia a la ciutadania acatar severes restriccions. «Puc confirmar que la Met investigarà ara diversos esdeveniments que van ocórrer a Downing Street en els últims dos anys en relació amb a una potencial violació de les regulacions per la covid-19», va dir la comissària en una compareixença davant un comitè municipal de Londres. L’anunci arriba en un moment molt delicat per a Johnson, amb la seva credibilitat com a líder sota mínims i cada vegada més acorralat des de diversos sectors enfront de les contínues evidències que ho assenyalen com a culpable d’haver-se saltat les seves pròpies normes.

En la seva intervenció, Dick va aclarir que no es faran valoracions durant el transcurs de la recerca, sinó que informaran quan hi hagi «punts significatius», al mateix temps que va assegurar que treballaran «sense pors ni tractes de favor», de manera «imparcial i independent». «La majoria dels ciutadans han actuat de manera responsable durant la pandèmia; moltes, moltes persones, incloent molts londinencs, i els meus col·legues, hem realitzat enormes sacrificis i molts han sofert pèrdues considerables en la pandèmia», va recordar.