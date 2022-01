El Barcelona ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona arran de l’informe ‘forensic’, la investigació a fons sobre el funcionament del club sota la direcció de l’anterior junta directiva presidida per Josep Maria Bartomeu que serà presentada dimarts que ve 1 de febrer, segons que va informar el club en un comunicat.

Després de la celebració de la reunió ordinària de la junta directiva de, l’entitat va comunicar que el president, Joan Laporta, compareixerà la setmana vinent per informar «de les actuacions ja iniciades pel club consistents en la presentació d’una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona pels fets que es deriven de la investigació ‘forensic’».

«El dimarts 1 de febrer es presentaran públicament els resultats dels treballs de investigació del ‘forensic’ que es va iniciar com a conseqüència de la ‘due diligence’ (auditoria) amb l’objectiu de detectar irregularitats en la gestió del club en l’últim mandat presidencial», explicava ahir el comunicat.

L’informe, que analitza en profunditat contractes amb intermediaris i proveïdors així com la gestió de l’Espai Barça, va ser encarregat per l’actual directiva presidida, per Joan Laporta, en paral·lel a l’auditoria que es va presentar el passat octubre.

Amb l’informe ‘forensic’ el club blaugrana pretén conèixer si durant l’etapa en què en va ser president Josep Maria Bartomeu es van produir irregularitats en la gestió.

La presentació de l’informe tindrà lloc dimarts que ve a l’Auditori 1899 a partir de les 11 del matí.