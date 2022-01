El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aclarit que la seva Administració «no té intenció» d’enviar tropes pròpies o forces de l’OTAN a Ucraïna, encara que ha advertit de «greus conseqüències» si de dona un atac per part de Rússia. «Tots, de Polònia en endavant, tenen motius per estar preocupats pel que passaria i els efectes indirectes que podrien tenir lloc [...] No tenim intenció de posar forces estatunidenques o forces de l’OTAN a Ucraïna, però hi haurà greus conseqüències econòmiques», va assenyalar ahir Biden davant els periodistes.

Aquestes paraules de l’inquilí de la Casa Blanca arribaven un dia després que el Departament de Defensa anunciés dilluns que està preparant fins a 8.500 soldats per a un potencial desplegament en l’est d’Europa. Segons va apuntar el Pentàgon, aquests soldats estarien disposats a col·laborar amb la Força de Resposta de l’OTAN en cas que l’Aliança Atlàntica decidís desplegar aquestes tropes. Respecte a l’enviament d’aquestes 8.500 tropes, Biden va assenyalar que depèn de «el que Putin faci o deixi de fer» perquè es dugui a terme o no, segons es recollia en les declaracions del mandatari recollides en un comunicat de la Casa Blanca. Mentrestant, el portaveu del Govern rus, Dimitri Peskov, va assenyalar Occident com a responsable per la tensió que es viu a l’est d’Europa i va ressaltar que utilitza «una amenaça fantasma» per subministrar armes a Ucraïna. «Amb el teló de fons d’una amenaça artificial i fantasma que suposadament emana de Rússia, els països occidentals continuen inundant Ucraïna d’armes, proporcionant els seus assessors militars i, en general, consentint les provocacions d’Ucraïna en lloc de fer-los executar els acords de Minsk, aprovats pel Consell de Seguretat de l’ONU», ha denunciat Peskov, tal com recull l’agència russa TASS. Al seu judici, «això significa que els nens, els ancians i les dones continuaran morint en l’est d’Ucraïna», ja que «el Govern de Kíev està lliurant una guerra sense previ avís contra ells durant molts anys». «Si qualsevol força russa es desplaça a través de la frontera ucraïnesa, si hi ha una nova invasió, (Rússia) es trobarà amb una resposta ràpida, severa i unida no tan sols dels Estats Units, sinó també dels nostres aliats i socis», va insistir el portaveu del Departament d’Estat, Ned Price, en roda de premsa. «Totes les opcions estan molt presents», va afegir.