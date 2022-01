L’arxidiòcesi de Barcelona i la resta de diòcesis catalanes van puntualitzar ahir que els errors detectats pels bisbats en el llistat de béns immatriculats per l’Església, elaborat pel Govern, no es tracta d’un llistat de béns a retornar per part de l’Església. Les diòcesis catalanes han assegurat que l’«Informe sobre béns immatriculats per l’article 206 de la Llei Hipotecària del 1998 al 2015», elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola, «és un informe amb les incidències i errors identificats en el llistat emès al febrer del 2021 pel govern espanyol». El Govern central i la Conferència Episcopal van tancar dilluns un acord sobre les immatriculacions de béns per part de l’Església en què aquesta admet que hi ha un miler d’aquests béns a tot l’Estat la titularitat dels quals no li consta o corresponen a un tercer i per tant, s’obre la via per a la seva regularització.

«La Conferència Episcopal Espanyola va fer públic dilluns un informe amb les incidències que s’han detectat a tot Espanya, i que, per tant, no haurien de formar part de la relació original del Govern espanyol». «És per això que volem remarcar que no es tracta d’un llistat de béns a retornar per part de l’Església, tal com ha aparegut en diferents mitjans», asseguraven ahir les diòcesis catalanes.