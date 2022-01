L’expresident del Palau de la Música Fèlix Millet està citat a declarar avui com investigat davant una jutge de Granollers, per la desaparició de diversos objectes de valor que havien estat embargats per rescabalar a l’entitat cultural per l’espoli. Millet declararà per videoconferència des de la presó Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires.