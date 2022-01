La família de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol dona per fet que Hisenda els haurà de retornar els 1,7 milions d’euros que van aportar el 2014 en regularitzar els seus comptes a Andorra, després que la justícia europea ha considerat il·legal la legislació del «model 720».

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que és il·legal la legislació espanyola que obliga a declarar als residents els béns i drets a l’estranger a través de l’anomenat «model 720», per considerar que les sancions i multes que imposa són «desproporcionades» i menyscaben la lliure circulació de capitals a la Unió Europea.

La cort europea va donar així la raó a la Comissió Europea, que el 2019 va recórrer als tribunals comunitaris després de demanar a Espanya modificar sense èxit una legislació que, al seu judici, imposa sancions «desproporcionades» als qui no fan la declaració o la presenten fora de temps.

La defensa dels Pujol, exercida pels advocats Cristóbal Martell i Albert Carrillo, està convençuda que, arran d’aquesta sentència europea, Hisenda haurà de retornar els 1,7 milions d’euros que diversos membres de la família van aportar a través d’una declaració complementària (del model 720) al juliol del 2014 en regularitzar els seus comptes a Andorra, a més dels interessos, segons han indicat a Efe fonts judicials.

De fet, quan la família Pujol va ingressar aquests diners a Hisenda ja van deixar clar que ho feien de forma cautelar, al·legant que el «model 720» estava en qüestió perquè ja havia estat denunciat per la Comissió Europea i subratllant que no havien comès cap irregularitat perquè eren uns diners que tenien a Andorra des de feia més de 20 anys i que la suposada irregularitat administrativa ja havia superat els quatre anys per a la seva prescripció.