Anticorrupció no es mostra optimista respecte el futur de les diligències obertes, al marge de Joan Carles I, en relació amb el presumpte pagament de comissions per l’AVE a la Meca. Fonts fiscals admeten que el més probable és que les diligències per l’adjudicació a empreses espanyoles de la concessió tinguin el mateix resultat que les seguides contra el rei emèrit, l’arxiu de les quals es va anunciar a l’octubre. Es tracta dels mateixos fets pels quals es van obrir les primeres diligències de recerca a Joan Carles I, després que se sentís Corinna Larsen explicar a José Manuel Villarejo que el rei Joan Carles havia cobrat 65 milions d’euros de la monarquia saudita en concepte de comissions per les obres de l’AVE.