La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que retiri de forma immediata l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà, inhabilitat per no haver retirat quatre llaços grocs de la Paeria de Lleida en període electoral. L’organisme electoral dona un termini de cinc dies a Borràs perquè «indiqui les mesures que hagi adoptat» per complir amb aquesta ordre.

En un acord publicat ahir, la JEC ha denegat les mesures cautelars sol·licitades per Juvillà perquè es paralitzés la retirada de la seva acta de diputat. Així mateix, va anunciar que s’expedís ja ahir la credencial de la persona que seguia Juvillà en la candidatura de la CUP per Lleida de les últimes eleccions, Nogay Ndiaye. «La resolució a la qual es refereix és ferma en via administrativa, sense perjudici de les mesures cautelars que pogués adoptar la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, en el cas que li siguin sol·licitades», diu la JEC. Amb tot, ERC, JxCat i la CUP es van «reafirmar» ahir en la resolució aprovada pel Parlament favorable que mantingui l’acta de diputat fins que no hi hagi una sentència ferma.