El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha revocat i deixat sense efecte la decisió del ple de l’Ajuntament de Barcelona de retirar el 2017 la Medalla d’Or a l’exministre de Governació i antic Governador Civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, pels seus vincles amb el franquisme.

En una sentència, que es pot recórrer, la Secció cinquena de la sala contenciosa de l’alt tribunal català dona la raó a Martín Villa i deixa sense efecte la decisió del ple de retirar-li la Medalla d’Or, que l’ajuntament li havia concedit inicialment el 1976, en concloure que, amb el reglament municipal en mà, únicament seria possible llevar-li la distinció si hi hagués fets coetanis no coneguts en el moment en què la hi van lliurar.

El ple de l’Ajuntament de Barcelona va acordar el 31 de març de 2017 -amb el suport del partit de l’alcaldessa Ada Colau (BComú), PSC, el partit Demòcrata, ERC, CUP i el regidor independent Gerard Ardanuy (DC), l’abstenció de CS i el rebuig del PP-, retirar la Medalla d’Or de la ciutat a Martín Villa, que li havia estat concedida el 30 de març de 1976.

L’Ajuntament de Barcelona veu «aberrant» la sentència del TSJC. El regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, creu que la sentència demostra la «impunitat» del franquisme i alerta que Barcelona no pot honorar franquistes». Rabassa va recordar que la medalla va ser concedida l’any 1976 «en un plenari franquista».