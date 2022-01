L’expresident del Palau de la Música Fèlix Millet va al·legar ahir al jutge que l’investiga per la desaparició d’objectes que li havien embargat per rescabalar l’entitat cultural per l’espoli que no era conscient de les seves obligacions com a dipositari i va insinuar que els hi podrien haver robat.

Segons fonts judicials, Millet va comparèixer per videoconferència des de la presó de Brians 2, on des de l’any 2020 compleix la condemna de 9 anys i 8 mesos de presó per saquejar el Palau durant dècades, davant el titular del jutjat d’instrucció 4 de Granollers, per la desaparició de diversos objectes de valor que li havien embargat, la qual cosa podria suposar un delicte de malversació impròpia. Millet va assegurar davant el jutge que no era conscient de les obligacions que comportava el fet que l’haguessin designat dipositari d’aquests béns embargats, un argument que el podria eximir de responsabilitat penal si finalment no es demostra que sabia que era el responsable del manteniment d’aquests objectes. A més, va dir que van entrar a robar a casa seva, fets que ja va denunciar en el seu moment perquè li van sostreure uns botons de puny i un rellotge, encara que ahir va insinuar que els lladres es podrien haver emportat altres objectes, sense dir directament que entre ells es trobaven els que estaven embargats.