Els Mossos han denunciat per homicidi imprudent la persona que va contractar uns operaris per fer unes obres en una finca de Cànoves i Samalús en què va morir un treballador soterrat. El 22 de gener, diversos operaris feien moviments de terres en una finca de la població quan una paret de terra es va desprendre damunt d’un d’ells. Hores després, els Bombers van localitzar el cos sense vida del treballador, que va ser rescatat en una operació en què van participar una desena d’efectius. Fonts dels Mossos han informat que han denunciat la persona que va contractar els operaris, per homicidi imprudent i un delicte contra els drets dels treballadors.