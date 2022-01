La transmissió de la covid-19 entre els infants està disparada des de després de Reis i la represa del curs escolar l’ha acabat de propulsar. La incidència de casos en menors de 15 anys actual és la més alta registrada en tota la pandèmia, amb gairebé 11.900 casos en els darrers 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) a l’Àrea de Gestió Assistencial del Bages, el Solsonès i el Moianès i 12.532, a l’Àrea Assistencial del Berguedà.

Les xifres publicades dimecres pel Departament de Salut indiquen que la penetració del virus entre la quitxalla és gairebé el doble que entre les dues franges d’edat que van per darrere seu, la dels adults de 30 a 49 anys i la dels joves de 15 a 29, que en el cas del Bages, el Solsonès i el Moianès tenien dimecres una IA14 de 7.585,5 i de 6.934,8, respectivament.

Fins al 12 de gener, la incidència de casos de covid en els menors de 15 anys es trobava per sota de la mitjana, tant a Catalunya com a les comarques centrals. A partir d’aleshores, però, aquest indicador s’ha disparat de forma exponencial i ha passat, en el cas de l’àrea capitanejada pel Bages, dels 4.000 casos per cada 100.000 habitants fins als 11.875 comentats a l’inici de l’article.

A les aules, aquesta situació ha comportat que els positius de covid i els confinaments s’hagin doblat en deu dies. Les dades les va mostrar ahir aquest diari: al Bages s’ha passat de 1.628 casos registrats en l’àmbit educatiu al final de la primera setmana del trimestre, fins als 3.530 del balanç fet públic per Educació aquesta setmana. L’únic que segueix baix és el número d’aules en quarantena, però això és conseqüència del nou protocol més lax de la Generalitat.

A diferència de la situació dels nens i nenes, la incidència en el grup de persones de 50 a 59 anys ha anat disminuint de forma progressiva la darrera quinzena; i entre els majors de 60 anys, tot i que ha anat en augment, el creixement ha estat molt més moderat.

El Bages empitjora les dades

Amb els infants al capdavant, la sisena onada no dona treva. Tots els CAP del Bages tenen pitjors dades de contagis aquests darrers set dies que en els set anteriors. Els creixements més destacats el tenen el CAP de Sallent, que ha passat de 145 a 207 casos (+42,8%), el de Súria (de 220 a 303, +37,7%) i el de les Bases de Manresa (de 414 a 543, +31,2%). La pitjor dada total, però, la té l’àrea bàsica Navarcles-Sant Fruitós-Santpedor. S’hi han registrat 821 casos en set dies, que cal sumar als 781 casos dels set dies previs (1.595 persones amb capacitat de transmetre el virus només en aquesta zona). Al Berguedà, a l’àrea bàsica Berga Centre s’hi han diagnosticat 666 positius en set dies (663 en els dies previs); a la del Baix Berguedà, 435; i a la de l’Alt Berguedà, 114. A la del Solsonès, 354; i a la de Moià, 387.