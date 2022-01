L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va assegurar en un escrit al jutge, a què ha tingut accés Efe, que la seva negativa al fet que Ciutadans instal·li una carpa informativa a la ciutat es deu que aquest partit és contrari a la immersió lingüística i per «xocar contra l’opinió pública a la ciutat». L’Ajuntament de Vic va denegar fa dies el permís per instal·lar carpes informatives a Cs, al PP i la plataforma Escola de Tots, que pretenia recollir signatures perquè es compleixi la sentència que obliga a impartir el 25% de les matèries en castellà a les escoles de Catalunya. Davant el recurs d’empara que va presentar Cs, el jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona va concedir ahir mesures cautelars de suspensió de la decisió del consistori, a l’espera de la decisió definitiva, segons la interlocutòria judicial. Segons l’escrit de l’alcaldessa, la negativa tenia «l’objectiu d’evitar moments de crispació, tensió i enfrontaments a la via pública de Vic». Per això, assegura, «es va denegar posar la carpa informativa a un partit que es posiciona clarament contra el sistema d’immersió lingüística i que xoca amb l’opinió pública majoritària a la ciutat».