Els promotors del museu Hermitage a Barcelona han anunciat que renuncien a instal·lar-se a la capital catalana com a conseqüència de la ferma oposició de l’Ajuntament de la ciutat, segons va informar ahir el diari El País i van confirmar fonts de l’empresa impulsora del projecte.

La societat Museu Hermitage, controlada en un 80% pel fons d’inversió suïssoluxemburguès Varia, va fer els primers passos per desembarcar a Barcelona fa deu anys i el 26 de maig del 2021 va aconseguir una autorització de l’Autoritat Portuària per instal·lar-se davant del mar, al barri de la Barceloneta. Aquesta autorització estava condicionada a la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona que el consistori es va negar a subscriure. L’oposició del govern municipal ha estat la causa que els promotors hagin decidit desistir, encara que segueix obert un procés judicial impulsat per la societat Museu Hermitage.