La Generalitat exigirà, a partir del 2024, que els docents de primària i secundària que exerceixin a Catalunya acreditin un coneixement superior de la llengua catalana amb la possessió del certificat de coneixements de nivell C2. Així ho va confirmar ahir el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, durant una vista a l’Ajuntament de Castelló de Farfanya, al costat del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El conseller va afirmar que el desplegament «serà progressiu» de manera que, fins al 2024, estar en possessió del nivell C2 «seguirà sent un mèrit per accedir a la funció docent», mentre que a partir d’aquesta data serà «un requisit» per accedir-hi.

Segons va explicar ahir el titular d’Educació, tant durant el desplegament progressiu de la mesura com a partir del 2024, quan ja serà aplicable, des de la conselleria «s’oferirà acompanyament al professorat» per a l’obtenció del títol.