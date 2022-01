Foment del Treball reclama a l’Ajuntament de Barcelona paralitzar les superilles de l’Eixample i obrir un «diàleg constructiu» amb els agents econòmics afectats. «El programa Superilla Barcelona és un clar exemple de política equivocada i que hauria de ser rectificada», apunta la patronal catalana, que considera que el projecte per «pacificar»el centre de la capital catalana és «greument perjudicial des de la perspectiva mediambiental, econòmica i social». «Una estimació prudent ens indica que, com a conseqüència de la dificultat d’accés a la ciutat per les superilles, es podria perdre al voltant del 20% de la facturació del comerç i de la restauració –uns 3.500 milions d’euros– i uns 25.000 llocs de treball», segons Foment.

La patronal, liderada per Josep Sánchez Llibre, afirma que les superilles afavoriran un increment de la saturació de les rondes i de l’Eixample, «i de retruc un augment d’emissions contaminants i de soroll». «A més, la tan gastada pacificació dels carrers donarà lloc a un conflicte social entre ciutadans i veïns», continua Foment del Treball. «Les eventuals millores en uns carrers es veuran anul·lades per l’increment de perjudicis en uns altres, tenint en compte que cada dia travessen l’Eixample uns 300.000 vehicles», recorda la patronal catalana, que el desembre es va reunir amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.